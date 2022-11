Bei Apontis Pharma steigt der Umsatz nach drei Quartalen um 17,4 Prozent auf 43,1 Millionen Euro an. Das EBITDA steigt im dritten Quartal leicht auf 1,7 Millionen Euro an. Für das Gesamtjahr rechnet die Gesellschaft weiter mit einem Umsatz von 55,5 Millionen Euro. Dies wird in einer virtuellen Konferenz von Montega Connect bestätigt. Somit sollte das ...

