Die revolutionären Produkte sollen katheterbedingte Harnwegsinfektionen in Krankenhäusern verhindern, den Patientenkomfort erhöhen und die Gesundheitskosten senken

Ur24Technology Inc., ein privates Medizintechnikunternehmen, hat die TrueClr -Katheter-Produktlinie auf den Markt gebracht und bietet damit Ärzten, Krankenschwestern und Patienten eine Alternative, die katheterbedingte Harnwegsinfektionen in Krankenhäusern verhindert, den Komfort und die Lebensqualität der Patienten erhöht und die Kosten im Gesundheitswesen senkt.

Die neuen latexfreien TrueClr -Produkte für Erwachsene und Kinder sind die ersten externen Katheter zur aktiven Entleerung der Blase. Sie werden auf der Medica 2022, einer der weltweit führenden Medizinmessen, vom 13. bis 17. November in Düsseldorf vorgestellt.

Dr. Jon Meliones, M.D., FCCM, medizinischer Direktor bei Ur24Technology, erklärte: "Ich bin überzeugt, dass die externen TrueClr-Katheter die medizinische Praxis grundlegend revolutionieren werden. Es handelt sich um ein aktives Ausscheidungssystem im Gegensatz zu einem passiven dies ist der einzige Katheter seiner Art auf der Welt." Dr. Meliones ist einer der Hauptredner auf der Medica 2022.

Daten aus den USA zeigen, dass interne Katheter für 80 Prozent der krankenhausbedingten Harnwegsinfektionen verantwortlich sind, die das Gesundheitssystem jährlich schätzungsweise 450 Millionen US-Dollar kosten. Fast 13.000 Todesfälle pro Jahr stehen im Zusammenhang mit internen Kathetern. Zu den wichtigsten Merkmalen der TrueClr-Produktlinie gehören:

Eliminiert Harnwegsinfektionen, die durch interne Katheter verursacht werden

Einsatz von leichten, durchgehenden Sektionen

Nicht-invasiv, nicht-haftend, komfortabel

Auslaufsicheres Design

Verhindert den Kontakt von Urin mit der Haut

Vermeidet Hautreizungen und -entzündungen

Portabel und wiederverwendbar in Krankenhäusern oder zu Hause, einfache Reinigung

Abgedeckt durch Medicare Part B, DME-Erstattung

Ur24 Technology ist eine strategische Partnerschaft mit der in Miami ansässigen DemeTECH Corp. eingegangen, um TrueClr -Produkte in den USA und international über das Vertriebsnetz seines Partners in 132 Ländern herzustellen und zu vertreiben. Die Unternehmen werden TrueClr als Co-Branding-Produkt auf der Medica 2022 gemeinsam bewerben.

Über Ur24Technology, Inc.

Ur24Technology, Inc. ist ein privates Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Südkalifornien, das im Jahr 2016 von Landon Duval gegründet wurde. Es wurden fünf verschiedene Prototypen für externe Katheter erforscht, entworfen und entwickelt das Ergebnis ist die Produktreihe der externen TrueClr -Katheter. Diese revolutionären Produkte passen perfekt zum Kernauftrag des Unternehmens: durch Innovation die Patientenversorgung zu verbessern.

Erfahren Sie mehr unter www.ur24technology.com oder telefonisch unter 1-833-448-7248.

Über DemeTECH Corp.

DemeTECH mit Sitz in Miami, Florida, ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich chirurgisches Nahtmaterial, Netz und Knochenwachs. DemeTECH ist bestrebt, die Beziehung zwischen Arzt und Patient durch harte Arbeit, Hingabe sowie das Streben nach Spitzentechnologie und Innovation zu verbessern. Die N95-Masken und externen TrueClr -Katheter von DemeTECH werden in den USA mit amerikanischen Materialien hergestellt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://demetech.us

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

