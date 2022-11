Elon Musk hat es erneut getan: Die Satire-Kryptowährung Dogecoin wurde um über 160 Prozent in die Höhe katapultiert.Dass der Tesla-Boss Elon Musk ein Fan der Satire-Kryptowährung ist, ist kein Geheimnis mehr. Zuletzt bekräftigte er im Interview mit Bloomberg-Chefredakteur John Micklethwait beim Qatar Economic Forum in Doha seine Unterstützung für den Dogecoin. "Viele Menschen, die nicht so wohlhabend sind, haben mich ermutigt, Dogecoin zu kaufen und zu unterstützen", so Musk in Doha. Tesla werde ...

