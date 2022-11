An der Aktie der Deutschen Telekom ist die Rally des Gesamtmarkts zuletzt komplett vorbeigegangen. Bereits am Donnerstag war der Magenta-Konzern mit roten Vorzeichen die Ausnahme im freundlichen DAX. Am Freitag entfernt sich die T-Aktie nun weiter vom jüngst erreichten Mehrjahreshoch. Der Grund dafür ist klar.Durch die überraschend niedrig ausgefallenen Inflationsdaten aus den USA sind vor allem die zuletzt schwer gebeutelten Growth-Aktien etwa aus der Technologiebranche stark gestiegen. Defensive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...