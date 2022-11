Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Covid-Lockdowns in China, Unterbrechungen der globalen Lieferketten sowie geopolitische Spannungen werfen ein Schlaglicht auf die Schattenseiten der Globalisierung, so Tanja Kusterer, Portfolio Managerin bei Fisch Asset Management.Die Folgen seien Trends wie Nearshoring, von dem Mexiko profitieren sollte, oder verstärkte Bemühungen weniger von teuren Rohstoffimporten abhängig zu sein, wie es Indien vormache. Auch binnenmarktorientierte Unternehmen beispielsweise in Brasilien könnten dabei ihre Stärken ausspielen. ...

