Unsichere Zeiten an der Börse belasten nicht nur das Depot, sondern auch die Nerven. Gerade dann ist es für Anlegerinnen und Anleger wichtig, Ruhe zu bewahren und sich bewusst zu machen, dass auch Krisen zum Investieren dazugehören. Wie sich aktiv das Stresslevel senken lässt und in welchem Umfang Korrekturen im DAX "normal" sind, zeigen die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich in der 55. Folge des einfach börse-Podcasts auf. Und auch ein alter Bekannter ist wieder einmal dabei: das Rendite-Dreieck. einfach börse hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR: https://www.deraktionaer.de/podcasts/einfachboerse-4.html Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.