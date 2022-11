MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Trotz der Unsicherheiten im Geschäft mit Nicht-Halbleiter-Produkten traue er dem Technologiekonzern zu, 2022 sein Umsatzziel zu erreichen oder sogar knapp zu übertreffen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die operative Ergebnismarge (Ebitda) dürfte am oberen Ende der Zielspanne liegen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 07:22 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2NB601

