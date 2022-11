Nachlese Podcast Donnerstag.: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3573/ alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Raquest, die Doppelbesteuerungs-Rückholmaschine aus Deutschland (auch für Österreicher) hat Community-Days. - Julia Resch (hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3577/ ) ist seit 2009 bei der WIener Börse tätig, seit 2017 ist sie als Leiterin des Bereichs Corporate Communications und Marketing des Unternehmens für den Aussenauftritt der Wiener Börse hauptverantwortlich. Wir sprechen über Early Years an der WU und in Thailand, einer (O-Ton) "sehr wertvollen" Zeit bei Weisenhorn & Partner Financial Services sowie auch bei Advantage Austria. In der Börse war zunächst Market Design ...

