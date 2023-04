Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4221/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - In Folge S4/48 geht es um Gratulation an Julia Mayer, gemeinsam mit RHI Magnesita hatten wir sie 2020 als Rookie of the Year beim Business Athlete Award ausgezeichnet. Und seit gestern hat sie auch den Österreichischen Marathon-Rekord. MSCI Austria vs. MSCI World 22 zu 284 Prozent in der 15 Jahre-Sicht. Uff. Julia Mayer: https://boerse-social.com/pdf/magazines/baa_2020 - ABC Audio Business Chart #42: Marktsentiment der Fondsmanager (Josef Obergantschnig) HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4223/ . Der Aktienmarkt ist seit Jahresbeginn deutlich im Plus. Besonders erfreulich haben sich Technologieaktien nach den herben ...

