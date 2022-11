Es geht hoch an den Börsen und vor allem bei den Verprügelten Big Tech Aktien. Wie sollten Anleger sich jetzt verhalten? Ist Big Tech ein Kauf oder sollte man die Finger davon lassen? Von Johann Werther Gestern machten die Märkte einen kräftigen Satz nach oben aufgrund der überraschend niedrig ausgefallenen Inflationsrate. Vor allem die Big Tech-Unternehmen Amazon, Apple Alphabet & Co. führten dabei die Rallye in allen wichtigen Indizes an. Doch ...

