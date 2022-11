DJ Bayer erhält EU-Zulassungsempfehlung für Eylea bei Frühgeborenen-Retinopathie

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat für das Medikament Eylea die EU-Zulassungsempfehlung zur Behandlung der Frühgeborenen-Retinopathie erhalten. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use/CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur habe Eylea 40 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze empfohlen, teilte Bayer mit. Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission über die Indikationserweiterung werde in den nächsten Monaten erwartet.

Die Empfehlung basiert laut Bayer auf der Phase-III-Studie Firefleye und den Ergebnissen aus der Follow-up-Studie Firefleye next.

