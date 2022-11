Bitcoin Kurs bei 17.000 Dollar: Gemengelage bleibt angespannt - das ist nun wichtig

Auch am Freitag gestaltet sich die Gemengelage am Krypto-Markt fragil. Angesichts vielversprechender US-Inflationsdaten konnte sich der Bitcoin am Donnerstag zwischenzeitlich an die 18.000-Dollar-Marke hocharbeiten. Ein nachhaltiger Befreiungsschlag bleibt bis dato allerdings aus. Zu groß bleiben die Fragezeichen, wie es um die Schieflage der Krypto-Börse FTX weitergeht.

Gegenüber dem Vortag gewinnt der Bitcoin rund fünf Prozent auf 17.300 Dollar dazu. US-Inflationsdaten sorgen für zwischenzeitliche Erholung - Preisdruck in den USA lässt nach Die US-Verbraucherpreise sind den in USA im Oktober weniger stark gestiegen als erwartet. Mit 7,7 Prozent notierte der Inflationsdruck gegenüber dem Vorjahresmonat zwar immer noch bemerkenswert robust, allerdings weniger hoch als erwartet. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Wert von 8,0 Prozent gerechnet.

Offensichtlich trägt die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Fed damit ihre ersten Früchte. Im Kampf gegen die grassierende Inflation verfolgt der Währungshüter eine strikte Geldpolitik. Zuletzt hatte die Fed das Zinslevel viermal in Serie um jeweils 75 Basispunkte nach oben geschraubt. Aktuell notiert das Zinsband bei 3,25 - 4,00 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

