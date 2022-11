Die Mutares Aktie setzt am Freitag ihre Aufwärtsbewegung fort und kann heute wichtige charttechnische Hürden überwinden. Im Tagesverlauf steigt der Aktienkurs der Münchener Beteiligungs-Gesellschaft bis auf 19,86 Euro und notiert am Nachmittag bei 19,66 Euro mit mehr als 2 Prozent im Plus. Zur Erinnerung: Seit Juli hat die Mutares Aktie an einem potenziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...