Nachdem sich die Plug-Power-Aktie innerhalb der letzten zwei Monate mehr als halbiert hatte, kam es am Donnerstag zu einem starken Rebound. Zusammen mit dem freundlichen Gesamtmarkt hat der Titel einen 16-prozentigen Kurssprung hingelegt. Aus charttechnischer Sicht hat sich die Lage nun auch geändert.Nach den heftigen Kursverlusten der Plug-Power-Aktie in den letzten Wochen fing sie sich zuletzt an der massiven Unterstützungszone zwischen 14,00 und 14,80 Dollar. Auch die Quartalszahlen lieferten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...