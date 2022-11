Im Krimi um die Kryptobörse FTX, Alameda Research und deren Gründer Sam Bankman-Fried profitiert ein gefallener Börsenstar erheblich. Robinhood verzeichnet laut eigenen Angaben so hohe Krypto-Zuflüsse wie noch nie in seiner Firmengeschichte. Nach der Euphorie vom Donnerstag legt die Aktie am Freitag weiter zu.Wie Robinhood-CEO Vlad Tenev am Donnerstag in einem Twitter-Thread bekanntgab, registriere der Neo-Broker in den letzten Tagen ein deutlich gestiegenes Krypto-Handelsvolumen und höhere -Zuflüsse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...