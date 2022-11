Silberpreis nahe 22 Dollar - Anleger schöpfen neuen Mut

Der Silberpreis (Kassa) hat seinem jüngsten Höhenflug am Freitag zunächst Tribut gezollt. Insgesamt gestaltet sich die Konstellation angesichts einer nachlassenden US-Inflationsdynamik allerdings wieder freundlicher. Zudem kann der Kurs eine wichtige charttechnische Marke zurückerobern. Angesichts nachlassender Zinsängste jenseits des Atlantiks schöpfen Anleger somit zumindest temporär wieder neuen Mut. US-Inflationsdynamik lässt stärker nach als erwartet - Teuerung bleibt aber auf hohem Terrain Vielversprechende US-Inflationsdaten haben am Donnerstag einen Kurssprung am Silbermarkt ausgelöst. Eine nachlassende Teuerungsdynamik in den Vereinigten Staaten hat die Sorgen vor einer Fortsetzung der restriktiven Geldpolitik zumindest zwischenzeitlich lindern können. Mit 7,7 Prozent notierte der Preisdruck im Oktober unter den Erwartungen in Höhe von 8,0 Prozent und ebenfalls unter dem Wert aus dem Vormonat (8,2 Prozent).

Der Rückgang hat in Anlegerkreisen die Zuversicht geschürt, dass die Fed auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr eine umsichtige Geldpolitik kommunizieren könnte. Mitte Dezember kommt der Währungshüter zusammen, um über das Zinslevel zu entscheiden.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

