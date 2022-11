Der EURUSD liegt nach der Lockerung der Quarantänevorschriften für Covid in China über 1,02. Die Ökonomen der Société Générale gehen davon aus, dass das Paar seinen Anstieg in Richtung der Region 1,0360/1,0450 fortsetzen wird. Der Tiefpunkt für den EURUSD liegt wahrscheinlich hinter uns "Die Lockerung der Quarantänevorschriften für Covid in China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...