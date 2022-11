11,8 Prozent im Plus schloss die Nio-Aktie am gestrigen Donnerstag. Trotz schwacher Quartalszahlen drückte der Kurssprung am Gesamtmarkt die Papiere ebenfalls gen Norden. Auch heute notiert die Aktie aktuell zweistellig im Plus. Der Grund kommt diesmal aus China. Das sind die Details.Die chinesischen Aktien, darunter auch Nio, legten am Freitag kräftig zu, nachdem hochrangige Beamte in Peking erklärt hatten, sie würden versuchen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Null-Covid-Politik des Landes ...

