Die DZ Bank hat den fairen Wert für Patrizia nach Neunmonatszahlen von 18,50 auf 13,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Immobilieninvestment-Anbieters reflektierten die eingetrübten Marktbedingungen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv zu werten seien die weiterhin sehr gesunden Bilanzkennzahlen. Zu nennen sei in diesem Kontext die Netto-Eigenkapitalquote und eine verfügbare Liquidität./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 15:03 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 15:07 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAT1AG3

