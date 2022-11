Update - in einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,75 %-Anleihe 2021/26 der RAMFORT GmbH (WKN A3H2T4) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Das Geschäftsmodell mit der Einkaufstrategie Immobilien (ab dem Baujahr 1995) mit einem bereits vorhandenen positiven Cashflow zu übernehmen, sei laut KFM-Analyse als risikoavers zu bewerten. Auch in Krisenzeiten, wie die Corona-Pandemie, habe sich das Geschäftsmodell stabil und das langjährige Management als kompetent gezeigt, urteilen die Analysten. Zwar seien die Auswirkungen auch in der RAMFORT-Gruppe zu spüren gewesen, konnten jedoch durch Nachvermietungen mit höheren Preisen aufgefangen und sogar Ergebnisse gesteigert werden. Auch steigende Zinsen seien durch die risikoaverse Strategie bereits in den Mieten eingepreist. Die neu erworbenen Objekte versprechen laut KFM-Analyse zudem Potential für eine weitere Verbesserung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Hinsichtlich ...

