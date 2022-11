Vaduz (ots) -Vom 9. bis 11. November 2022 fand die jährliche Plenarversammlung des Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes in Sevilla, Spanien statt. An dem Treffen nahmen mehr als 400 Teilnehmer aus über 120 Ländern und 14 internationalen Organisationen teil. Liechtenstein war durch das Ministerium für Präsidiales und Finanzen sowie die Steuerverwaltung vertreten.Im Zuge des Meetings wurde u.a. der 2022 Peer-Review-Bericht betreffend die Umsetzung des automatischen Informationsaustauschs (AIA) in den einzelnen Ländern präsentiert und anschliessend veröffentlicht. Liechtenstein erzielte beim AIA-Peer-Review sowohl bei der Implementierung der rechtlichen Rahmenbedingungen als auch bei der effektiven Umsetzung des AIA in der Praxis ein sehr gutes Ergebnis.Der AIA-Peer-Review-Prozess wird nun laufend fortgesetzt, das aktuelle Mandat des Global Forums wurde kürzlich bis Ende 2025 verlängert. Im 2. Quartal 2023 ist zudem eine Vor-Ort-Überprüfung Liechtensteins betreffend die effektive AIA-Umsetzung vorgesehen.Die Anerkennung der standardkonformen Umsetzung des AIA ist ein Resultat der konsistenten Umsetzung der liechtensteinischen Finanzplatzstrategie, des ausgewiesenen Know-hows der nationalen Behörden und der zielorientierten Zusammenarbeit mit den Verbänden und Finanzplatzakteuren. Durch einen effektiven Informationsaustausch leistet Liechtenstein einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von grenzüberschreitenden Steuerdelikten. Der Peer-Review-Bericht zeigt, dass diese klare Ausrichtung Liechtensteins und des liechtensteinischen Finanzplatzes international anerkannt wird.Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes:Das Global Forum ist für die Überprüfung der Einhaltung der internationalen Standards der OECD betreffend Steuertransparenz zuständig. Es besteht aus insgesamt 165 Ländern. Liechtenstein ist seit 2009 Mitglied des Global Forums. Zusätzlich ist Liechtenstein im Steuerungsausschuss (Steering Group) des Global Forums sowie in der Peer-Review-Gruppe für den automatischen Informationsaustausch (APRG) vertreten. Die kürzlich erfolgte Verlängerung dieser beiden Mandate ist ein Ergebnis des langjährigen Engagements Liechtensteins, insbesondere auch hinsichtlich einer einheitlichen globalen Umsetzung der internationalen Standards zum steuerlichen Informationsaustausch.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100898498