Trotz neuer Corona-Ausbrüche vor allem in den First-Tier-Städten Guangzhou, Chongqing und Beijing hat der Ständige Ausschuss des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei China einen 20-Punkte-Plan mit leichten Öffnungsschritten der bisherigen Null-Covid-Strategie beschlossen. Am Stärksten betroffen sind die Industriezentren. Mit 10.535 neue Fällen am Donnerstag sind nun die Neuinfektionen in China auf den höchsten Stand seit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...