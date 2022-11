Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Agrana -4,91% auf 15,5, davor 6 Tage im Plus (20,3% Zuwachs von 13,55 auf 16,3), Andritz -3,01% auf 51,5, davor 5 Tage im Plus (14,89% Zuwachs von 46,22 auf 53,1), EVN -1,33% auf 17,78, davor 5 Tage im Plus (9,88% Zuwachs von 16,4 auf 18,02), Kapsch TrafficCom -0,71% auf 11,12, davor 3 Tage ohne Veränderung , OMV +2,66% auf 49,44, davor 3 Tage im Minus (-4,18% Verlust von 50,26 auf 48,16), Cleen Energy +1,1% auf 9,15, davor 3 Tage im Minus (-6,7% Verlust von 9,7 auf 9,05). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Marinomed Biotech 62,2 (MA100: 60,53, xU, davor 554 Tage unter dem MA100), Wiener Privatbank 5,85 (MA100: 6,01, xD, davor 220 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Mayr-Melnhof 155,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...