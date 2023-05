Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Agrana 0% auf 17,5, davor 4 Tage im Plus (3,86% Zuwachs von 16,85 auf 17,5), voestalpine -4,09% auf 30,48, davor 3 Tage im Plus (4,27% Zuwachs von 30,48 auf 31,78), BKS Bank Stamm +1,44% auf 14,1, davor 3 Tage im Plus (3,68% Zuwachs von 13,6 auf 14,1), Palfinger -0,66% auf 30,3, davor 3 Tage im Plus (2,87% Zuwachs von 29,65 auf 30,5). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:voestalpine 30,48 (MA100: 30,69, xD, davor 201 Tage über dem MA100). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Wienerberger (1 Platz gutgemacht, von 5 auf 4); dazu, DO&CO (-1, von 4 auf 5), Lenzing (+1, von 13 auf 12), Verbund (-1, von 12 auf 13), AT&S (+1, von 19 auf 18), CA Immo (-1, von 18 auf 19). 1. EVN ( 36,39%)2. Immofinanz ( 30,29%)3 ....

