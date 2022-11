DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera AG gibt Ergebnis der am 07. April 2022 beschlossenen Kapitalerhöhung bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta023/11.11.2022/18:10) - Die Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 07. April 2022 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 7.089.673 durch Ausgabe von bis zu 7.089.673 neuen auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 (" Neue Aktien") gegen Bareinlagen zu erhöhen.

Es wurden gem. heutiger Auswertung insgesamt 7.089.673 Neue Aktien zum Bezugspreis von je EUR 1,00 platziert. Es wurden für mindestens 6,9 Millionen Neue Aktien Bezugsrechte ausgeübt. Das Angebot ist überzeichnet.

Der Bruttoerlös beträgt damit EUR 7.089.673.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird zeitnah zur Eintragung in Handelsregister angemeldet.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen die Gesellschaft in die Lage versetzten, ihre strategischen Unternehmensentwicklung und die weitere Marktdurchdringung schnellstmöglich voranzutreiben.

