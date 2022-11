Welche Deutschen Aktien können jetzt nach dem Turnaround an der Börse besonders profitieren. Wir zeigen Ihnen unsere Favoriten. Von Klaus Schachinger Die Euphorie der Anleger an der Wall Street über die niedriger als erwartete Inflation in den USA hatte bereits am Donnerstag Nachmittag auch deutsche Aktien in DAX und HDAX kräftig angeschoben. Am Freitag setzte sich die Rally in Frankfurt fort. Wir werfen einen Blick auf die zehn Top Performer, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...