Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Der HIA stellt den neuen ORCHARD vor, ein Meisterwerk der Gartenkunst im Zentrum des FlughafensDer Hamad International Airport (HIA) stellt der Welt offiziell sein beeindruckendes Flughafenerweiterungsprojekt vor, das das Erlebnis der Passagiere bereichert und den HIA in ein außergewöhnliches Reiseziel verwandelt, zu dem sich jede Reise lohnt.S.E. Herr Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, erklärte: "Wir freuen uns sehr, den Ausbau des Hamad International Airport zu eröffnen, eines Flughafens, der sich wahrhaftig zum perfekten Beispiel für eine erfolgreiche, nachhaltige globale Einrichtung entwickelt hat. Der HIA beeindruckt weiterhin durch seine innovative Planung, Ausführung und Investitionstätigkeit, wodurch er seine Position als bevorzugtes Drehkreuz für Reisende aus aller Welt ausbaut und seine Stellung unter den Spitzenreitern der Branche festigt. Die Eröffnung unseres neuen, erweiterten Terminals verbindet die wachsende Zahl von Reisenden zu Zielen überall auf der Welt, bereichert das Erlebnis der Menschen und repräsentiert mit Stolz die reiche Kultur und das Prestige des Staates Katar."Der Chief Operating Officer des HIA, Ing. Badr Mohammed Al Meer, kommentierte die Erweiterung mit den Worten: "Wir sind sehr stolz darauf, unsere Flughafenerweiterung offiziell zu eröffnen. Unser Wachstumsplan sieht vor, dass wir jährlich mehr als 58 Millionen Passagiere begrüßen und den Reisenden aus aller Welt den besten Service der Branche bieten können. Durch die Erweiterung haben wir unsere Einrichtungen und Angebote verbessert und damit das ultimative Reiseziel für unsere Passagiere geschaffen."Der ORCHARD: Ein tropisches MeisterwerkDie ehrgeizigen Ziele und die futuristische Vision des HIA werden im neu angekündigten ORCHARD deutlich erkennbar - einem tropischen Garten im Zentrum der Terminalerweiterung. Der ORCHARD ist ein überdachter tropischer Garten mit einem wunderschönen Wasserspiel, das das Highlight für die Besucher des HIA sein wird. Der ORCHARD mit seiner vielfältigen Flora umfasst über 300 Bäume und über 25.000 Pflanzen, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft aus aller Welt stammen.Ein weitläufiger Terminal wie kein andererDer zweimalige weltbeste Flughafen besteht aus einem einzigen großen Terminal und bietet seinen Passagieren Einrichtungen und Dienstleistungen für alle Altersgruppen. Die Erweiterung ermöglicht es den Reisenden nun, nahtlos von einem Bereich zum anderen zu gelangen und die Wunder zu erkunden, die HIA mit seiner Herzlichkeit und Gastfreundschaft zu bieten hat.Erlesene F&B- und EinzelhandelsoptionenDas erweiterte Einzelhandelsangebot umfasst auch eine einzigartige Auswahl an Luxusboutiquen, darunter die erste Dior-Boutique am HIA, den einzigen FIFA-Laden der Welt, den einzigen Thom-Brown-Laden an einem Flughafen, den größten Ray-Ban-Laden an einem Flughafen und eine Reihe renommierter Marken wie die Flagship-Boutique von Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Tiffany und Co. Bvlgari und viele weitere Weltklassemarken.Ein zweites Flughafenhotel und mehrere neue LoungesIm Rahmen der Gesamterweiterung hat HIA mit dem Oryx Garden Hotel ein zweites Flughafenhotel in seinem Transferbereich eröffnet. Das Hotel, das auf Nachhaltigkeit setzt, bietet 100 Zimmer und befindet sich auf dem Nordplatz. Die Zimmer reichen von Kingsize- bis hin zu Zweibettzimmern und Suiten, die strategisch günstig in unmittelbarer Nähe der Flugsteige liegen.Teil des Erweiterungsprojekts sind vier brandneue Lounges, in denen sich die Passagiere entspannen und erholen können.Ein nachhaltiges ReisezielDa die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der HIA-Pläne steht, ist es dem Flughafen gelungen, dass vier der Ausbauprojekte im Rahmen des Global Sustainability Assessment System (GSAS) der Gulf Organization for Research & Development (GORD) eine 4-Sterne-Bewertung erhalten haben.Nachdem die Phase A der Ausbaupläne des HIA nun abgeschlossen ist, wird die Phase B des Ausbaus, die Anfang 2023 beginnen soll, die Kapazität auf weit über 70 Millionen Passagiere erhöhen.Der preisgekrönte Flughafen HIA, der die Branche mit innovativen Erlebnissen und atemberaubenden Merkmalen weiter verändert, blickt in eine strahlende, nachhaltige Zukunft, in der die Möglichkeiten unbegrenzt sind.