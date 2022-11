DJ Scholz hält diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs derzeit für unmöglich

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hält eine diplomatische Lösung zur Beendigung des Ukraine-Krieges derzeit für unmöglich. "Wir wollen alle, dass es ein Ende findet mit diesem Krieg und dass ein Frieden möglich wird", sagte der Kanzler am Freitagabend beim Bühnentalk des RedaktionsNetzwerks Deutschland in Leipzig. "Das ist auch Gegenstand aller Gespräche, die ich mit dem russischen Präsidenten bisher geführt habe, und ich habe mich ja von keiner Kritik davon abbringen lassen, dass ich in gewissen Abständen mit dem russischen Präsidenten - oft sehr lange telefoniere", so Scholz. Es habe auch Verhandlungen mit der Ukraine gegeben.

Allerdings verhindere Putins Kriegsführung jede diplomatische Annäherung. Mit "diesem mörderischen Krieg, den wir gegenwärtig erleben" habe "Putin erst einmal alles verhindert, was vorher an Gesprächsprozessen in Gang war", so Scholz. Zugleich sprach sich der SPD-Politiker erneut gegen einen Waffenstillstand nach russischen Bedingungen aus: "Erst einmal muss Russland einsehen, dass die Idee eines Diktatfriedens nichts wird und dass man nicht einfach mit dem Filzstift über die Landschaft gehen kann und sagen, das ist jetzt meins", sagte der Kanzler. "Also wird es keinen Diktatfrieden geben, sondern es wird eine andere Verständigung geben müssen." Er selbst arbeite "ununterbrochen mit vielen anderen" daran, dass Russland das einsieht, weil es die Grundlage für erfolgreiche Friedensgespräche sei.

