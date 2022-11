Freiburg (ots) -



Sind die Menschen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein vernünftiger als die in den anderen Bundesländern? Gewiss nicht. Aber die Regierungen der vier Länder halten ihre Bürgerinnen und Bürger offensichtlich für klug genug, fortan selbst Sorge zu tragen im Umgang mit dem Coronavirus. Wer infiziert ist, muss in den vier Ländern bald nicht mehr zwingend zu Hause bleiben. Aber nun ohne Rücksicht unter die Leute zu gehen, geht auch nicht. Wer durch die Infektion Symptome bekommt, sollte zu Hause bleiben (...) Wer zwar nicht erkrankt, aber positiv getestet ist, ist künftig verpflichtet, unter Menschen eine Maske zu tragen, bei der Arbeit oder anderswo. Und auch hierfür gilt: Wir sollten da keinen Unterschied mehr machen zur Grippe. Maskentragen hilft gegen Viren. Das haben wir gelernt in der Corona-Epidemie - und könnten es aus diesen bald drei Jahren nun mitnehmen in jede winterliche Erkältungssaison. http://mehr.bz/g2yj38 (BZ-Plus)



