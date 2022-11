Temenos hat im ESG-Rating 2022 von Morgan Stanley Capital Investment (MSCI) die höchstmögliche ESG-Bewertung von "AAA" erreicht

GENF (Schweiz), Nov. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im ESG-Rating von Morgan Stanley Capital Investment (MSCI) mit einem AAA-Rating ausgezeichnet wurde. Dies stellt die höchstmögliche Bewertung dar und kennzeichnet Temenos als "Leader", der in der MSCI-Kategorie "Software und Dienstleistungen" zu den besten 8 Prozent in Bezug auf ESG-Fortschritte gehört.



Der Bericht würdigt das Engagement von Temenos für Nachhaltigkeit und die starken Managementpraktiken des Unternehmens, um die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu seinen Konkurrenten sowohl im Betrieb als auch im Produktangebot zu reduzieren. Dazu gehört auch die Verpflichtung von Temenos zu wissenschaftlich fundierten Emissionsreduktionszielen, die mit der Begrenzung der Erderwärmung um 1,5 Grad Celsius vereinbar sind.

Das Engagement von Temenos für Nachhaltigkeit ist in das Produktangebot des Unternehmens eingebettet. Vor kurzem hat es die Verfügbarkeit seines Kohlenstoff-Emissionsrechners begkanntgegeben. Der Rechner ist einer der ersten in der Branche und bietet seinen Kunden einen tieferen Einblick in die Emissionsdaten, die mit ihrer Nutzung der Temenos Banking Cloud Services verbunden sind.

Dieses neue Instrument für Umwelt, Soziales und Unternehmensführungmit Microsoft vorgestellt wurde, wurde von Temenos eingeführt, um die Kohlenstoffemissionen des eigenen Cloud- und SaaS-Betriebs abzuschätzen, und wird den Temenos Banking Cloud-Kunden als maßgeschneiderte Kohlenstoffbilanz kostenlos zur Verfügung gestellt. Dies hilft ihnen, durch die Nutzung der Temenos Banking Services Erkenntnisse über den Kohlenstoffausstoß zu gewinnen, den Fortschritt bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen und die Einhaltung der zunehmenden klimabezogenen Vorschriften sicherzustellen.

Neben seinen Fortschritten im Umweltbereich hat Temenos auch in den Bereichen Corporate Governance sowie Datenschutz und Datensicherheit besonders gut abgeschnitten. Die MSCI-Analysten heben die branchenführenden Governance-Bestimmungen von Temenos und den starken Rahmen für die Datensicherheit hervor.

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, erklärte: "Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass wir im Rahmen des ESG-Ratings von MSCI mit "AAA" bewertet worden sind. Bei Temenos haben wir Nachhaltigkeit und Inklusion in unseren Betrieb, unsere Wertschöpfungskette und unser Produktangebot integriert, und es ist großartig, durch das MSCI-Rating als Marktführer anerkannt zu werden. Wir verpflichten uns, unsere wissenschaftlich fundierten Ziele zu erreichen und unsere ESG-Mission fortzusetzen, um sicherzustellen, dass wir unsere Geschäfte ethisch und nachhaltig führen und auch unsere Kunden und Partner dabei unterstützen, sich zu integrativen und nachhaltigen Organisationen zu entwickeln."

Temenos hat auch seine Führung in den FTSE4Good und S&P Sustainability-Indizes gefestigt und wurde außerdem mit einem "A-"-Rating im Leadership-Bereich des Carbon Disclosure Projectausgezeichnet. Darüber hinaus hat Temenos die Platin-Auszeichnung erhalten und gehört damit zu den besten 1 % der von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

Die Verwendung von Daten der MSCI ESG Research LLC oder ihrer Tochtergesellschaften ("MSCI") durch Temenos sowie die Verwendung von Logos, Handelsmarken, Dienstleistungsmarken oder Indexnamen von MSCI in diesem Dokument stellen keine Förderung, Befürwortung, Empfehlung oder Werbung für Temenos durch MSCI dar. Die MSCI-Dienste und -Daten sind Eigentum von MSCI oder seinen Informationsanbietern und werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt. MSCI-Namen und -Logos sind Handels- oder Dienstleistungsmarken von MSCI.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking, die täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt schafft. Wir unterstützen über 3000 Banken in mehr als 150 Ländern, von den größten bis hin zu neuen Anbietern und Gemeinschaftsbanken, bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und moderner Kundenerlebnisse. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine dreimal höhere Eigenkapitalrendite als der Branchendurchschnitt und eine halb so hohe Cost-to-Income-Ratio wie der Branchendurchschnitt zu erzielen.