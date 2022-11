Das Bruttovermögen der Privatpersonen steigt in Deutschland fast jährlich an. Im Jahr 2021 erreichte es nun den Wert von 85.370 Euro pro Person. In der Liste der 20 reichsten Länder der Welt steht Deutschland damit auf Rang 19. Viele Menschen wollen ihr Kapital investieren, doch dabei stellt sich schnell eine Frage: Aktien oder Immobilien?

Traditionell gelten die deutschen Anlegerinnen und Anleger als wenig risikofreudig. Wen das Risiko abschreckt, der setzte häufig auf das gute alte Betongold, das in Deutschland schon viele Menschen reich gemacht hat. Doch beide Anlagemethoden haben ihre Vorzüge. Ein Überblick.

Aktien und Fonds: Wer Aktien kauft, der erhält ein Teilhaberecht an Aktiengesellschaften. Das Unternehmen erhält Kapital für den Kauf, der Aktionär oder die Aktionärin wird Teilhaber oder Teilhaberin des Unternehmens. Investorinnen und Investoren können von den Kursbewegungen und den ausgeschütteten Dividenden profitieren.

Immobilien: Im Gegensatz zu Aktien gelten Immobilien als die sicherere Form der Kapitalanlage. Die meisten Immobilien Investments gelten als inflationsgeschützt und bieten eine breite Risikostreuung. Der klassische Weg des Immobilieninvestments ist der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung. Es gibt allerdings auch andere Optionen, wie Anlegerinnen und Anleger an Immobilienprojekten teilhaben können.

Diese Unternehmen vereinen Immobilien und die Welt der Börse

Linus Digital Finance (ISIN: DE000A2QRHL6): Eine der modernen Optionen für Immobilien-Investments ermöglicht das junge FinTech aus Berlin. Es hat eine digitale Plattform geschaffen, die es sowohl professionellen, semiprofessionellen und institutionellen Anlegerinnen und Anlegern ermöglicht, am Immobilienmarkt teilzuhaben. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 gegründet und hat bereits den Weg an die Börse gefunden. Daher kann mit einem Investment in Linus Digital Finance der Immobilienmarkt mit der Börse verbunden werden. Der Konzern hat seit seiner Gründung beständig das Kapital erhöhen können und erreicht mit der Plattform immer mehr Menschen.

Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1): Das deutsche Immobilienunternehmen hat sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Die Vonovia ist im Besitz von rund 415.000 Wohnungen, mit den verwalteten Wohnungen knackt sie fast die Marke von 500.000 Wohnungen. Der Konzern investiert nicht nur in die Instandhaltung von diesen, sondern auf in dem Umbau und die Modernisierung.

LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110): LEG schafft Wohnraum für rund 400.000 Bewohner in Deutschland. Etwa 145.000 Mietwohnungen vereint das Unternehmen an vielen Standorten in der Bundesrepublik.

Fast jeder zweite Vermögende in Deutschland investiert in Immobilien

iShares European Property Yield (ISIN: IE00B0M63284): Ein Immobilienfonds, der spannende börsennotierte Unternehmen aus der Immobilienbranche zusammenführt. Neben Vonovia und LEG sind auch Aroundtown (ISIN: LU1673108939), Swiss Prime (ISIN: CH0008038389) und Warehouses (ISIN: BE0974349814) mit dabei.

Multi Family Offices hat jüngst das Handelsblatt Research Institute mit einer Studie beauftragt. In dieser wurden deutsche Privatanleger mit einem Vermögen über 500.000 Euro befragt. Diese gaben an, dass 24,6% des Vermögens in Aktien investiert wurde. 42,6% sind in Immobilien-Investments geflossen. Durch Immobilien-Aktien können Anlegerinnen und Anleger die beiden beliebtesten Anlegeoptionen verbinden.

-

Quellen:

https://www.propvest.de/magazin/aktien-oder-immobilien

https://meine-renditeimmobilie.de/blog/allgemein/aktien-vs-immobilien/

https://www.businessinsider.de/wirtschaft/finanzen/alter-geschlecht-herkunft-was-wir-ueber-anleger-in-deutschland-wissen-und-welche-investitionsform-am-beliebtesten-ist-b/

https://www.businessinsider.de/wirtschaft/finanzen/studie-deutsche-haben-pro-kopf-61-760-euro-vermoegen-corona-jahr-macht-aus-aktien-muffeln-anleger-a/

https://www.private-banking-magazin.de/studie-zu-management-und-anlage-vermoegender-deutscher-investieren/

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder Linus Digital? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "Linus Digital". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Linus Digital Finance vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Linus Digital Finance können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

Fehler! Linkreferenz ungültig.

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 12.11.2022 Linus Digital Finance: Immobilien vs. Aktien: Die Kapitalanlagen im Vergleich - Linus Digital Finance, Vonovia und LEG Immobilien zeigen, dass auch beides geht appeared first on Small- and MicroCap Equity.