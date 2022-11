Die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) hat im Rahmen der Quartalsberichtssaison nun ein operatives Update veröffentlicht. Der breite Markt reagiert, na ja, ein wenig durchwachsen. Allerdings können wir durchaus jede Menge Highlights in dem Zahlenwerk erkennen. Riskieren wir daher heute einen Blick auf die Aktie von The Trade Desk sowie die Zahlen, die uns das weiterhin profitable Unternehmen nun präsentiert hat. The Trade Desk: Eigentlich sehr solide, aber …?! Bei The Trade Desk hat es eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...