Kalenderwoche 45 (07.11. - 11.11.22) am KMU-Anleihemarkt - droht der paragon GmbH & Co. KGaA eine "feindliche Übernahme"? Das vermutet zumindest das Unternehmens-Management selbst, denn Gründer und Geschäftsführer Klaus Dieter Frers droht nach eigenen Angaben der baldige Verlust seines kompletten paragon-Aktienpaketes. Nach Angaben von Herrn Frers habe sich eine Drittpartei im Rahmen von privaten Bankverbindlichkeiten gegen seinen Willen und unter noch nicht abschließend rechtlich geklärten Umständen die Rechte an der Verwertung seines kompletten paragon-Aktienpakets angeeignet. Klaus Dieter Frers hat rechtliche Schritte dagegen angekündigt. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) lädt die Anleihegläubiger der Metalcorp-Anleihe 2017/22 vor der anberaumten zweiten Anleihegläubigerversammlung am 18.11.2022 noch einmal zu einer Investorenkonferenz ein. Diese soll am 14.11.2022 um 16:30 Uhr als Webinar stattfinden, dabei möchte die SdK noch einmal die aktuelle Situation mit den Anlegern erörtern.

9-Monatzahlen - die R-LOGITECH S.A.M. hat in den ersten neun Monate 2022 trotz der weltweiten Herausforderungen und Entwicklungen ihre Umsatzerlöse um 38 % auf 862 Mio. Euro (9-Monatszeitraum 2021: 626 Mio. Euro) sowie das bereinigte EBITDA um 16 % auf 110 Mio. Euro (9-Monatszeitraum ...

