Stellungnahme von Elizabeth Rossiello, CEO und Gründerin von AZA Finance, zum FTX-Insolvenzantrag nach Chapter 11:

"Ich war schockiert und enttäuscht, als ich sah, dass FTX in seinem heutigen Insolvenzantrag nach Chapter 11 BTC Africa S.A. und andere AZA Finance-Unternehmen genannt hat. Um es klar zu sagen: Die AZA Finance-Unternehmen sind von der FTX-Insolvenz nicht betroffen, und wir unternehmen Schritte, um die fehlerhaften Gerichtsanmeldungen zu korrigieren.

AZA Finance ist ein globales Fintech-Unternehmen für Zahlungen und Devisen. Gegründet im Jahr 2013 als BitPesa, ermöglichen wir es Unternehmen weltweit und in Afrika, Geld zu bewegen, Währungen zu tauschen, Zahlungen zu tätigen und einfach über alle wichtigen afrikanischen und G20-Währungen (einschließlich einiger digitaler Währungen) abzurechnen. AZA Finance ist in mehreren Gerichtsbarkeiten als Zahlungsanbieter lizenziert. Wir halten keine Kundengelder und haben dies auch nie getan. Weniger als 10 unserer Transaktionen in allen unseren Einheiten erfolgen über digitale Währungen.

Anfang dieses Jahres kündigten wir eine kommerzielle Partnerschaft mit FTX Africa an, um web3 in Afrika auszubauen, indem wir sie beim Aufbau regulierter, sicherer und kostengünstiger Zahlungssysteme unterstützen, sowie andere diskutierte, aber noch nicht gestartete Initiativen wie die NFT-Sammlungen afrikanischer Künstler.

Auf diese Weise wurde FTX Africa ein Kunde von AZA Finance und nutzte zunächst unsere stabile und effiziente Infrastruktur für Auszahlungen an eine kleine Anzahl von Kunden in Afrika. Weder FTX noch eines seiner verbundenen Unternehmen besitzt oder kontrolliert jedoch AZA Finance oder unsere Unternehmen, einschließlich BTC Africa SA. Unsere Unternehmen sind nicht Teil des FTX-Konkurses. In seiner unorganisierten Eile hat FTX unsere Unternehmen fälschlicherweise in seinem Konkursantrag aufgeführt.

Zur weiteren Verdeutlichung, zu unseren Einheiten, die nicht Teil des FTX-Konkurses sind, gehören:

B Transfer Services Limited UK

Exchange4Free Limited UK

BTC Africa SA

BT Payment Services Ghana Limited

BT Payment Services Nigeria Limited

BT Payment Services Uganda Limited/B Transfer Services

BT Payment Services South Africa PTy

TransferZero

B For Transfer Egypt

B Transfer Services Ltd UAE

BitPesa Kenya Ltd

BitPesa Senegal Ltd

BitPesa South Africa

BitPesa Tanzania Ltd

BitPesa Uganda Ltd

BitPesa RDC SARL

BTPesa Nigeria Limited

BTSL Limited Tanzania

Exchange4Free Seychellen

Exchange4Free Australia Br.

Exchange4Free Swiss Br.

Exchange4Free SouthAfrica Br.

FinFax Company Limited

Diese Unternehmen sind von der FTX-Insolvenz in keiner Weise betroffen. AZA Finance, unsere Einheiten und unsere Geschäfte bleiben unabhängig und solide.

AZA Finance ist und war eines der ersten Fintech-Unternehmen, das von Nairobi, Kenia, aus gestartet ist und die erste Devisenbörse weltweit, die auch Kryptowährungen mit mobilem Geld handelt. Volatilität ist etwas, das uns nicht überrascht oder betrifft. Wir sind traurig, eine große Marke scheitern zu sehen, und wir fordern alle Fintechs und Finanzinstitute auf, sich an die globale Regulierung und die besten Praktiken der Branche zu halten."

