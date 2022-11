Die Vola nimmt zu!: Der Kryptosektor hat seinen "Lehman-Moment"! Der FTX - Börsenkrimi in mehreren Akten leicht für Sie erklärt!

Anzeige / Werbung

Eruption im Krypto-Sektor - eine brutale Woche für Marktteilnehmer!

Liebe Leserinnen und Leser,

die letzten Tage waren nichts für schwache Nerven für Kryto-Investoren. Durch die Turbolenzen und Zahlungsunfähigkeit der drittgrößten Kryptobörse FTX.com und die unter Kontrolle von (Ex)-CEO Sam Bankman-Fried stehenden Unternehmen sind Milliarden an Kundengeldern akut in Gefahr!

Durch die starke Vernetzung und Über-Kreuzbeteiligung an einer Vielzahl von Token basierten Kryptoprojekten wie z.B. Solana ist das systemische Risiko für den gesamten Sektor nun besonders hoch, wie die massiven Einbrüche diese Woche zeigen. Der Wert aller Kryptowährungen fiel alleine vom 8.11. bis 10.11. um sagenhafte 238 Milliarden USD….

Der Kurs des zur FTX-Börse gehörenden FTX/FTT-Token ist von den Allzeithochs im September 2021 um fast 98% eingebrochen.

Es ist für die Blockchainradar-Redaktion trotzdem nicht nachvollziehbar, dass der Wert aller Token immer noch bei knapp 700 Mio. USD (voll verwässert) liegt....

Quelle: Coingecko.com

Doch was war geschehen und wie könnte es weiter gehen? Dieser Wirtschaftskrimi wird unseres Erachtens irgendwann einmal als ein Blockbuster Hollywoodfilm in die Kinos kommen.

Beteiligte Personen:

1.Der 30-jährige Sam Bankman-Fried aka "SBF". Er gilt als Kryto-Wunderkind und sein Vermögen wurde noch vor 2 Wochen auf rund 16 Mrd. $ geschätzt. Er ist CEO der 3.größten Kryptobörse FTX.com und Almeda Research (die ähnlich einem Hedgefonds agieren).

2.Der 45-jährige Changpeng Zhao oder auch CZ, CEO der größten Kryptobörse Binance.com. Er gilt mit geschätzten 15-17 Mrd. USD als der wohlhabendste (Milliardär) im Sektor.

Randnotiz: Zweitweise war die Kryptobörse FTX mehr als 30 Mrd. USD wert, doch nun scheint das Umfallen des ehemaligen Giganten den gesamten Sektor runterzureißen.

1.Akt: 02.11.2022

Ein Artikel (Link hier) der Plattform Cointelegraph beleuchtete die Partnerschaft zwischen FTX und Almeda Research. Die Vermögenswerte in der FTX-Bilanz sind hauptsächlich (über 50%) in Form des FTX (FTT-Tokens) angelegt.

Marktteilnehmer befürchten, dass die beiden Arme des Bankman-Fried-Imperiums auf illiquide Kryptowährungen im Gegensatz zu Bargeld oder anderen liquiden Vermögenswerten aufgebaut sind.

Das Liquiditätsproblem von FTX entstand jedoch bereits schon im Frühjahr, als es zu großen Erschütterungen im Kryptosektor gekommen ist. So führte der Zusammenbruch des Stablecoins UST von Terra zu einem Umfallen von Hedgefonds (z.B. 3AC) sowie Celsius & Voyager Digital.

2.Akt: 06.11.2022

Binance Zhao kündigte am 6.11.22 in einem Tweet folgendes an: "Nach den jüngsten Enthüllungen, die ans Licht gekommen sind, wird Binance seine FTX-Token Position im Wert von ca. 500 Mio. $ liquidieren.

Der FTX-Token ist unter Druck. Sam Bankman-Fried teilt in einem Tweet vom 10.11. mit, dass alleine am Sonntag ca. 5 Mrd. $ an Assets von der Börse seitens Kunden heruntergezogen wurden.

3.Akt: 07.11.2022

FTX-Gründer und CEO Sam "SBF" Bankman-Fried tweetete, dass ein Konkurrent versuchte, (seine) Kryptobörse mit falschen Gerüchten zu verfolgen. "FTX-Vermögenswerte sind in Ordnung", sagte er und erklärte, dass es über genügend Mittel verfüge, um alle Kundenbestände zu decken, und keine Kundenvermögenswerte anlege, nicht einmal in Staatsanleihen. Im selben Thread rief SBF auch zur Zusammenarbeit mit der konkurrierenden Börse Binance auf.

Der FTX-Token bricht weiter ein.

4.Akt: 08.11.2022

FTX verzeichnete signifikante Mittelabzüge von digitalen Assets, was von Marktteilnehmern für eine Liquiditäts- bzw. Vertrauenskrise angesehen wird. Der Abzug von digitalen Assets wird pausiert.

Die Kurse von Bitcoin und der meisten anderen Kryptowährungen fielen am Dienstag massiv, als die überraschende Ankündigung von Binance, FTX übernehmen zu wollen, die Liquiditätsängste in der Branche wieder verstärkte.

"Um die Nutzer zu schützen, haben wir eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet, um FTX.com vollständig zu übernehmen und die Liquiditätskrise zu überbrücken", twitterte Binance-CEO Changpeng Zhao. Er fügte hinzu, dass das Geschäft davon abhänge, ob sein Unternehmen in der Lage sei, eine Due-Diligence-Prüfung für den Kauf von FTX und die Börse selbst durchzuführen.

5.Akt: 09.11.2022

FTX-CEO Sam Bankman-Fried hat am Mittwoch, den 09.11.22 Investoren vor einer Insolvenz des Kryptounternehmens gewarnt, sollte kein Kapitalzufluss kommen. Das Unternehmen habe eine Kapitallücke von acht Milliarden US-Dollar.

Gerüchte, dass FTX-Kundengelder u.a. an Almeda Research verliehen haben könnte und FTX im Gegenzug FTX Token als "Sicherheit" erhalten hat, machen die Runde. Der Wert des FTX-Tokens fällt weiter.

Binance teilt mit, dass als Ergebnis der Due Diligence des Unternehmens sowie der neuesten Nachrichten über mögliche missbräuchlich behandelte Kundengelder und mutmaßliche Ermittlungen der US-Behörde entschieden wurde, die potenzielle Übernahme von FTX.com nicht weiterverfolgen wird.

Panik macht sich im Kryptosektor breit.

Die Nachricht zirkuliert, dass Sam Bankman-Fried Insolvenz angemeldet hat und Kreditgebern persönlich über 650 Millionen Dollar schuldet.

6.Akt: 10.11.2022

Die Wertpapieraufsicht der Bahamas gab am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, die Vermögenswerte von FTX Digital Markets eingefroren zu haben. Als nächstes könnte ein Insolvenzverwalter die Abwicklung übernehmen. Einen entsprechenden Gerichtsantrag hat die Aufsichtsbehörde bereits gestellt.

7.Akt: 11.11.2022

FTX stellt einen Insolvenzantrag (Chapter 11) für FTX.com, FTX US und Almeda Research sowie den über 100 zur Gruppe gehörenden Firmen. Sam Bankman-Fried tritt als CEO zurück.

8.Akt: 12.11.2022

Auf Social-Media-Kanälen verbreitet sich die Nachricht, dass die Wallets von FTX gehackt wurden und mehrere Hundert Mio. $ an Assets gestohlen wurden.

9.Akt: Offenes Ende

Was nun - wie geht es weiter?

Die verbleibenden Kundengelder (digitale Assets) dürften im Insolvenzverfahren für längere Zeit einfroren bleiben. Die Kunden der im Juni 2011 gehackten Mt.Gox Exchange warten heute, im Jahr 2022, immer noch auf ihre Gelder!

Es ist darüber hinaus zu erwarten, dass die Insolvenzverwalter vorhandene digitale Assets / Krypto-Token wie z.B. Solana am Markt liquidieren werden, um Vermögenswerte zu sichern.

Nicht abzuschätzen sind weitere schwarze Löcher bei kooperierenden Geschäftspartnern, die eng mit Almeda & FTX im Lending-Bereich verstrickt sind. Das werden die nächsten Tage / Wochen zeigen.

Der Abwärtsdruck und hohe Volatilität dürfte Anlegern im Kryptosektor erhalten bleiben….

Nach dem "Crash" ist vor der nächsten "Hausse".... Nach einer Bodenbildungsphase, so wie in den letzten Zyklen, werden solide Blockchainprojekte und Aktien aud dem Sektor wieder spektakulären Kursgewinne Anleger erfreuen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

"Not your keys, not your token": Wir empfehlen stets die Eigenverwahrung von digitalen Assets auf Wallets wie Metamask usw. Spätestens jetzt ist ein guter Zeitpunkt eigene wertvolle Assets von zentralisierten Börsen (CEX) herunterzuholen & zu sichern!

Viel Erfolg beim Trading wünscht Ihnen

Ihr Blockchainradar-Team



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Blockchainradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist u.a. Betreiber der Webseite:

Blockchainradar.de im Folgenden "Webseiten" genannt.

Die Inhalte der "Webseiten", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.



Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wieder. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@blockchainradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: KYG370921069,US19260Q1076