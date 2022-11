In den letzten Tagen herrschte an den Börsen beste Laune, stellenweise sogar schon Euphorie. Dafür sorgt ein Stakkato an guten Neuigkeiten, von sehr dezent gelockerten Corona-Bestimmungen in China bis zu einer überraschend geringen Inflationsrate in den USA. Durch die Bank ging es dadurch an den Börsen in die Höhe, doch nicht jeder konnte davon profitieren.Recht deutlich bergab ging es etwa für die Aktie von BioNTech (US09075V1026). Nachdem jene am Donnerstag die 160-Euro-Marke erreichen konnte, ging es bis zum Wochenende auf nur noch 146,45 Euro ...

