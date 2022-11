Hamburg (ots) -Das Porsche Team Deutschland hat Kroatien in den Billie Jean King Cup Play-Offs 3:1 geschlagen und bleibt damit auch 2023 in der Weltgruppe. Am zweiten Spieltag sorgten Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam für die entscheidenden Punkte.Um 14 Uhr startete Jule Niemeier gegen Ana Konjuh in den zweiten Tag der Billie Jean King Cup Play-Offs in Rijeka. Konjuh war für Petra Martic in das Team gerückt, die am ersten Spieltag gegen die Debütantin Eva Lys verlor. Unbeeindruckt von der kurzfristigen Änderung gewann Jule Niemeier das Match souverän mit 6:2, 6:1. "Ich hatte heute meine Nerven besser im Griff und habe mich nur auf das Spielerische konzentriert. Das war ausschlaggebend für meine gute Leistung", so die 23-Jährige, die ihr erstes Einzelmatch im Billie Jean King Cup gewann.Im anschließenden Spiel änderte Teamkapitän Rainer Schüttler die Aufstellung. Anna-Lena Friedsam trat an Stelle von Eva Lys an und gab ihr Einzeldebüt im DTB-Dress. Nach 1:20 Stunden sorgte Friedsam mit einem 6:4, 6:1-Sieg über Petra Marcinko für die vorzeitige Entscheidung zu Gunsten der deutschen Mannschaft.Anna-Lena Friedsam über ihren Erfolg: "Ich war sehr glücklich, dass die Coaches mich aufgestellt haben. Dass ich in meinem ersten Billie Jean King Cup-Einzel so gut gespielt habe, macht mich unglaublich stolz."Das Doppel wurde nicht mehr ausgetragen.Nächster Auftritt im AprilDurch den Sieg sichert sich die DTB-Auswahl einen Platz bei den Billie Jean King Cup Qualifiers. Die Qualifikationsrunde findet am 14. und 15. April 2023 statt. Auf wen das Team von Kapitän Rainer Schüttler dann trifft, wird am Sonntag, den 13. November 2022 um 13 Uhr (GMT) ausgelost.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16996/5368561