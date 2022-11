Peking (ots/PRNewswire) -Kunshan in der ostchinesischen Provinz Jiangsu hat vor Kurzem die Kunshan-Woche in Shanghai mit einer Reihe von Investitions- und Werbeaktivitäten gestartet, um das Geschäftsumfeld zu präsentieren, Kooperationen anzustreben und die integrierte Entwicklung mit Shanghai voranzutreiben.Während der Veranstaltung, die auch 20 Kooperationsprojekte zwischen Shanghai und Kunshan besiegelt hat, wurden ein Aktionsplan zur Innovation und Entwicklung der Metaverse-Industrie von Kunshan für die Jahre 2022 bis 2025 sowie detaillierte Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung von industriellen Innovationsclustern veröffentlicht.Im Rahmen des Aktionsplans plant Kunshan, einen Industriekomplex und Industriepark mit einer Fläche von mehr als 300.000 Quadratmetern zu errichten, bis 2025 den Investitionsumfang der Metaverse-bezogenen Branchen auf bis zu 100 Milliarden Yuan zu erhöhen und mehr als 15 für Anwendungsszenarien typische Projekte abzuschließen.Kunshan hat offenbar im Rahmen der rasanten regionalen Integration des Jangtse-Deltas, das zu einem der Wirtschaftszentren des Landes zählt und Shanghai sowie die Provinzen Jiangsu, Zhejiang und Anhui umfasst, auch die Integration mit Shanghai beschleunigt.Es wurden kontinuierliche Anstrengungen unternommen, um die Anbindung der Infrastruktur, die Anwendung wissenschaftlicher und technologischer Innovationen, die industrielle Zusammenarbeit, die Finanzdienstleitungen und die Integration von Ressourcen zu verbessern.Beispielsweise hat vor Kurzem das Kunshan Industrial Technology Research Institute die wissenschaftliche und technologische Innovationsgemeinschaft von Shanghai-Kunshan zusammen mit dem National Eastern Tech-Transfer Center, dem Shanghai Technology Exchange und anderen Institutionen und Dienstleistern dazu angeregt, Kunshan zu einem Zentrum sowohl für industrielle Anwendungen als auch für wissenschaftlich-technische Innovationen zu machen.Kunshan ist eine Kreisstadt in Jiangsu Suzhou, über die Autobahn nur 40 Minuten und mit dem Hochgeschwindigkeitszug 17 Minuten vom internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao entfernt. Das BIP von Kunshan betrug im Jahr 2021 mehr als 470 Milliarden Yuan.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/331053.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1944728/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-kunshan-in-der-ostchinesischen-provinz-jiangsu-strebt-integration-mit-shanghai-an-und-setzt-dabei-auf-innovation-301676232.htmlPressekontakt:Gao Jingyan,+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5368602