In den letzten vier Wochen sind vor allem die großen Standard-Aktien aus dem Dax und Dow Jones deutlich gestiegen. Mit diesem starken Anstieg haben wieder die wenigsten gerechnet. Schließlich fehlt der immer wieder beschworene "finale Ausverkauf" an der Börse. Und so wird es auch diesmal kommen, wie es kommen muss. Bei einigen Marktteilnehmern kommt langsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...