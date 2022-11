Singapur (ots/PRNewswire) -The Outpost Hotel Sentosa (TOH) von Far East Hospitality wird heute offiziell wiedereröffnet.Um den Gästen ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten, hat das TOH ein Programm namens Outpost Xperience eingeführt und das neue Coast-to-Coast-Paket eingeführt. Das TOH hat sich mit der führenden Lifestyle-F&B-Gruppe 1-Group zusammengetan, um Sentosas neueste Dachterrassensensation, 1-Altitude Coast, vorzustellen.Outpost XperienceOutpost Xperience umfasst exklusive Privilegien, einschließlich des Zugangs zum Infinity Sky Pool auf dem Dach und Ermäßigungen in gastronomischen Einrichtungen und auf Attraktionen.Outpost Xperience bietet außerdem von Experten geleitete Freizeiterlebnisse, einschließlich Workshops und Fitnesskursen.Coast-to-Coast-PaketDas Coast-to-Coast-Paket bietet ein lohnendes Abenteuer für zwei Personen, um Sentosa vom Land, vom Meer oder vom Himmel aus zu erkunden.Wählen Sie eine Möglichkeit aus:- Land: Tandemfahren an einem Küstenradweg in Sentosa mit Picknick- Meer: 60-minütige Abenteuerfahrt in einem Festrumpfschlauchboot zum Meeresnaturerbe (südliche Inseln)- Himmel: Abendessen hoch über der Erde in einer SeilbahnIn dem Paket zum Preis ab 988 US-Dollar sind drei Tage und zwei Nächte Aufenthalt in einem Deluxe-Zimmer und die folgenden Leistungen enthalten:- Tägliches Frühstück- Voller Zugang zu Outpost Xperience- Auffüllen der Minibar nach Wunsch- Beach Club Hopper: Gutschein im Wert von 100 US-Dollar für Bikini Bar, Coastes und Ola Beach Club- Bis zu 25 % Ermäßigung auf Attraktionen und in gastronomischen Einrichtungen in SentosaWein und Essen vom Sonnenaufgang bis zum SonnenuntergangDie Gäste können auf dem Dach südländisch-mediterrane Küche im ganztägig geöffneten Bistro Sol & Ora genießen oder im 1-Altitude Coast Day Club Cocktails und moderne asiatische Gerichte probieren.Partygänger werden den 1-Altitude Coast Day Club lieben, wo sie ein Bad im Pool mit Blick auf die Meerenge von Singapur nehmen können.Tagungen und Hochzeiten im The Outpost Hotel SentosaMit einem Mindestalter von 16 Jahren bietet das TOH eine angenehme Umgebung für Erwachsene, sei es für Hochzeiten oder Geschäftstreffen.Das Meet in Style-Paket ist für Firmenveranstaltungen ideal und beinhaltet eine Zimmerunterkunft und den Zugang zu Outpost Xperience.Die Wedding Promotion bietet Paaren, die für ihren besonderen Tag im Jahr 2023 einen wunderschönen Veranstaltungsort suchen, exklusive Vergünstigungen und Rabatte.Buchungslink: https://www.theoutposthotel.com.sg/en/Deals/Coast-to-Coast-PackageWeitere Informationen unter: https://www.theoutposthotel.com.sgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/the-outpost-hotel-sentosas-trendiger-urlaubsort-fur-erwachsene-wird-mit-erlebnissen-sowohl-im-hotel-selbst-als-auch-daruber-hinaus-wiedereroffnet-301676310.htmlPressekontakt:Melissa Chan,Red Havas,melissa.chan@havas.com,+65 9621 8081; Ethel Chiang,Red Havas,ethel.chiang@havas.com,+65 9623 0891Original-Content von: Far East Hospitality, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165369/5368997