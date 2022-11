Covestro katapultierte sich in dieser Woche regelrecht aus dem Sattel. Schließlich liegen die Kurse 5,86 Prozent höher als noch vor einer Woche. Mit Kursanstiegen verabschiedete sich die Aktie an vier der fünf Sitzungen. Ein Plus von 4,97 Prozent am Freitag bedeutete für Covestro dabei den höchsten Tagesgewinn. Haben sich die Bullen damit vollständig vom zurück gezogen und den Bären das Feld überlassen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund 0,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...