Die vergangene Woche war Balsam für die Nerven von Ballard Power-Anteilseignern. Immerhin legten die Notierungen in der abgelaufenen Woche rund 5,70 Prozent zu. Die Aktie verabschiedete sich an zwei der zwei Sitzungen mit Kursanstiegen aus dem Handel. Dabei tat besonders das Plus vom Donnerstag in Höhe von 8,08 Prozent gut. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer? Zur Charttechnik: Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten ...

