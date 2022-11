SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company ist nicht nur Marktführer im Heimatland unter den Produzenten von New Energy Vehicles (NEVs), sodern auch bei Patenten für Elektroautos. Die BYD (Build Your Dreams) Company Ltd. entwickelt und produziert nicht nur Elektronik-Komponenten...

Den vollständigen Artikel lesen ...