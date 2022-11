Eine fehlerhafte Ethereum-Transaktion in Millionenhöhe sorgt bei Crypto.com für Aufruhr. Es handle sich laut der Börse jedoch nur um einen Fehler, der längst korrigiert worden sei. Die FTX-Pleite setzt allen voran andere Kryptobörsen unter Druck, an ihrer Transparenz zu arbeiten. FTX verlieh Kundengelder und hält allem Anschein nach nur einen Bruchteil der Kryptowährungen, die Nutzer auf der Handelsplattform verwahrt hatten. Während bei FTX vor allem der Abverkauf des FTT-Tokens die Probleme gestartet hatten, sieht es nun bei Crypto.com bezüglich des CRO-Tokens ähnlich aus. Eine fehlerhafte Transaktion in Millionenhöhe setzt Crypto.com dabei zunehmend unter ...

