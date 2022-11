Fast 909 Tage nach dem Start in den Orbit ist der solarbetriebene Raumgleiter X-37B wieder zur Erde zurückgekehrt - neuer Rekord für das Raumfahrtzeug der United States Space Force. In der Erdumlaufbahn hat das Raumschiff Experimente durchgeführt. Es erinnert ein bisschen an die Space Shuttles der Nasa. Und tatsächlich wurde das wiederverwendbare Raumschiff X-37 ab dem Jahr 1999 ursprünglich im Nasa-Auftrag von der Boeing-Tochter Phantom Works entwickelt. ...

