Die Vulcan Energie Ressourcen GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Vulcan Energy Resources Ltd., hat ein eigenes Lithiumextraktions-Sorptionsmittel, VULSORB?, für die nachhaltige Lithiumextraktion aus der Sole des Oberrheingrabens erfolgreich entwickelt und getestet.



VULSORB? hat in der Pilotanlage von Vulcan eine höhere Leistung und einen geringeren Wasserverbrauch bei der Lithiumextraktion im Vergleich zu den ebenfalls von Vulcan Energie Ressourcen GmbH getesteten handelsüblichen Sorptionsmitteln gezeigt. Die Testarbeiten wurden mit Sole aus der von einer anderen zur Vulcan Gruppe gehörenden Gesellschaft kommerziell betriebenen Geothermieanlage in Insheim durchgeführt.



Das Herstellungsverfahren für VULSORB? hat sich als umweltfreundlich erwiesen, da viele der Reagenzien recycelt werden und Vulcan die Möglichkeit hat, sein eigenes Lithium für die Herstellung künftiger Sorptionsmittel zu verwenden, sobald die Produktion angelaufen ist. Dadurch werden der CO2-Fußabdruck und die Betriebskosten von Vulcan verringert und gleichzeitig die Ziele der Europäischen Union für die Kreislaufwirtschaft erfüllt.



Der von Vulcan entwickelte Prozess ist deutlich schneller und effizienter und hat einen geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck als die herkömmliche Methode der Industrie, bei der das Lithium in großem Maßstab durch Verdampfung und chemische Reagenzien extrahiert wird und anschließend Natriumhydroxid zur Herstellung von Lithiumhydroxid verwendet wird. Die Sorptionsmittelextraktion erfolgt innerhalb von Stunden und nicht wie bei den herkömmlichen Extraktionsverfahren innerhalb von 18 Monaten.

