DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AIRBUS - Als deutsch-französisches Gemeinschaftsunternehmen hängt Airbus stark vom Zusammenspiel der Politik in Berlin und Paris ab. Die jüngsten Verwerfungen zwischen den Regierung sieht Airbus-Chef Guillaume Faury nicht als grundlegendes Problem. "Aus meiner Sicht ist der Austausch intensiv, aber gut." Die Beziehungen seien für Europa und die Welt zu wichtig, um den Dialog scheitern zu lassen. "Das wissen alle Beteiligten." Deutschland und Frankreich gingen teilweise unterschiedlich mit Energie, Verteidigung und sozialen Themen um. "Das ist in Ordnung." Vor diesem Hintergrund rechne er nicht mit weiteren Verzögerungen bei der Entwicklung des zukünftigen Luftkampfsystems FCAS. (Handelsblatt)

THYSSENKRUPP - Die Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp, Martina Merz, fordert Partnerschaften von Unternehmen aus Deutschland und den Golfstaaten. "Es kommt jetzt darauf an, dass die Industrie die von der Bundesregierung angestoßenen neuen Energiepartnerschaften am Golf mit Leben füllt", sagte sie im Interview. "Wir müssen Abhängigkeiten reduzieren und gleichzeitig Partnerschaften entwickeln, die mehr sind als schlichte Lieferbeziehungen, vielmehr Partnerschaften auf Gegenseitigkeit." Der deutsche Konzern baut in Saudi-Arabien für fast 1 Milliarde Euro eine Elektrolyseanlage zur Herstellung von Wasserstoff. (Spiegel)

KRYPTO-BÖRSEN - Die Börsen für digitale Vermögenswerte beeilen sich, ihren Kunden zu versichern, dass ihre Gelder sicher sind, da der Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX von Sam Bankman-Fried auf die Branche abstrahlt. Binance, der weltgrößte Krypto-Handelsplatz, sowie kleinere Konkurrenten wie Crypto.com, OKX und Deribit haben versprochen, Beweise dafür zu veröffentlichen, dass sie über ausreichende Reserven verfügen, um ihre Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden zu decken. Coinbase, die in den USA notierte Börse, hat sich ebenfalls bemüht, sich von der Krise zu distanzieren. Der plötzliche Zusammenbruch von FTX und Bankman-Frieds Handelsgeschäft Alameda Research, die einst als Säulen der Branche galten, hat das Vertrauen in den Markt für digitale Vermögenswerte stark erschüttert. (Financial Times)

ZWISCHENFINANZIERUNGEN - J.P. Morgan hat die meisten Zwischenfinanzierungen ("Hung Deals") des Jahres 2022 vermieden, die Konkurrenten Milliarden von Dollar an Papierverlusten gekostet haben. Ob mit Glück oder Absicht, die größte US-Bank hat keine Kredite für Übernahmen von Unternehmen wie Twitter, Citrix Systems und Nielsen Holdings vergeben, die im Zuge der unruhigen Märkte an Wert verloren. Diese Bilanz von J.P. Morgan steht im starken Gegensatz zu jener der Bank of America Corp, die große Kredite dafür vergeben hat. "Es gibt keine wirklichen Abschreibungen auf Leveraged Loans in diesem Quartal, und der Markt ist noch nicht bereinigt", sagte J.P. Morgan-Chef Jamie Dimon bei einer Telefonkonferenz mit Wall-Street-Analysten im Oktober. "Unser Anteil daran ist sehr gering, daher sind wir sehr zufrieden." (Wall Street Journal)

