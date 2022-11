MorphoSys - Aktie aus dem Biotechnologiesektor, die nicht ohne Grund unter dem Liebesentzug der Märkte leiden musste. Denn bei MorphoSys kamen hausgemachte Probleme einer "zu teuren" Übernahme hinzu. Und das mit schlechtem Timing. Und heute ist passiert, was immer wieder bei forschenden Biotechnologie-Unternehmen passieren kann. Eigentlich sollten die Ergebnisse vom erhofften Roche/MorphoSys Alzheimermittel auf der am 29.11. beginnenden Alzheimer-Konferenz in San Franzisco präsentiert werden. Mit hohen Erwartungen besetzt aus mehreren Gründen: Potentieller Blockbuster, ähnliche Wirkstoffe der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...