TORONTO, ONTARIO - 7. November 2022 - Im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 21. Juni 2022 freut sich Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTCQX: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das "Unternehmen" oder "DDC"), bekannt zu geben, dass seine Projektinitiative Care By Air durch die Unterstützung seines Handelsvertreters Air Canada (TSX: AC) sowie von Halton Healthcare Services Corporation ("Halton Healthcare") und DSV Air & Sea Inc. Canada ("DSV") seit dem 7. November 2022 kommerziell einsatzbereit ist. Dieses ertragsgenerierende Pilotprojekt wird für einen Zeitraum von sechs Monaten zum Einsatz kommen.

Das Projekt Care by Air ermöglicht mithilfe der Sparrow-Drohne von DDC und der proprietären FLYTE-Software des Unternehmens über seine DroneSpot-Start- und Landezonen Lieferungen mit festgelegten Routen von DSV zum Oakville Trafalgar Memorial Hospital von Halton Healthcare. Die Lösung wird für den Transport eines breiten Spektrums von medizinischen Gütern, unter anderem medizinischer Isotope für die Krebstherapie (bereitgestellt von der McMaster University), durch Frachtdrohnen für eine schnelle und effiziente Lieferung an das Oakville Trafalgar Memorial Hospital in Oakville, Ontario, eingesetzt.

Dieser Transport lebenswichtiger medizinischer Güter durch Drohnen ist der erste seiner Art in Kanada, wobei die medizinischen Güter direkt an ein Krankenhaus geliefert und zur Diagnose, Behandlung oder Pflege von Patienten vor Ort eingesetzt werden. Die Innovation der Drohnenlieferung wird dazu beitragen, zeitkritische Güter zu versenden und bei der Lieferung medizinischer Gütern zur nächsten Generation überzugehen.

Alle Einsätze werden in Übereinstimmung mit den entsprechenden kanadischen Vorschriften durchgeführt. Die Flüge werden von DDC über deren Kontrollzentrum in Vaughan, Ontario, fernüberwacht.

"Diese Partnerschaft mit Halton Healthcare und DSV ist äußerst innovativ und wegweisend. Das Pilotprojekt ist erst der erste Schritt in der übergreifenden Vision, alle Krankenhäuser unter dem Dach von Halton Healthcare miteinander zu vernetzen. Wir sind sehr stolz, den Betrieb aufzunehmen, und freuen uns darauf, andere Krankenhäuser in Ontario wie auch in ganz Kanada zu unterstützen. Unsere proprietäre Drohnenlogistik-Plattform passt ausgezeichnet zur Lieferung hochwertiger und hochriskanter Fracht, wie sie für den Gesundheitssektor typisch ist", erklärte Steve Magirias, der CEO von Drone Delivery Canada.

"Bei Halton Healthcare setzen wir uns dafür ein, die Pflege voranzubringen, und dazu gehören neue und effiziente Möglichkeiten des Technologieeinsatzes. Dass wir mit dem Drohnen-Lieferprojekt Care by Air mit einem innovativen Liefersystem an vorderster Front mit dabei sind, ist eine ideale Möglichkeit, Fortschritte im Gesundheitssektor zu unterstützen und uns gleichzeitig im Einklang mit den Pflegebedürfnissen unserer Patienten, Familien und Gemeinden weiterzuentwickeln", sagte Hilary Rodrigues, Senior Vice President, Corporate Services, Performance und Chief Financial Officer von Halton Healthcare.

"Die kommerzielle Einführung des Projekts Care by Air stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Optimierung der Supply Chains im Gesundheitswesen dar, für die eine zeitkritische Lieferung wichtiger medizinischer Güter von großer Bedeutung ist. Als führendes Unternehmen der globalen Logistik ist DSV stolz darauf, sich am Wachstum und der Innovation der Drohnenlieferungen zu beteiligen. Wir freuen uns sehr über die Fortschritte und Möglichkeiten, die der Gesundheitsversorgung und der Patientenpflege in den Krankenhäusern der Region Halton und in ganz Kanada zugutekommen werden. Dies ist eine Premiere für die Healthcare-Logistik der Zukunft", meinte Martin Roos, der Managing Director von DSV Air & Sea Inc., Kanada.

"McMaster ist eine anerkannte, führende Einrichtung im Bereich der Entdeckung und Vermarktung medizinischer Isotop-Technologien, die zu den zeitkritischsten medizinischen Gütern der Welt gehören. Wir freuen uns außerordentlich über die Zusammenarbeit mit dem Team von Care by Air zur Schaffung einer innovativen Transportlösung, die den Zugang zu medizinischen Diagnostika und Therapien nicht nur in Kanada, sondern rund um den Globus verbessern wird", erklärte Andrea Armstrong, Lehrbeauftragte und Forschungswissenschaftlerin der McMaster University.

Über Halton Healthcare

Halton Healthcare ist eine preisgekrönte Gesundheitseinrichtung, die drei kommunale Krankenhäuser und zahlreiche gemeindenahe Dienste in den wachsenden städtischen und ländlichen Gemeinden von Halton Hills, Milton und Oakville umfasst. Angesichts der dynamischen Gemeinden, in denen wir tätig sind, sind wir stolz darauf, einige der herausragendsten Technologien und Kompetenzen im Gesundheitswesen bieten zu können, die im Südwesten von Ontario zur Verfügung stehen. Unsere Krankenhäuser - Georgetown Hospital, Milton District Hospital und Oakville Trafalgar Memorial Hospital - sind ein wichtiger Teil der langen Geschichte von Halton und haben eine langjährige Tradition in der Bereitstellung hochwertiger Pflege für viele Generationen von Familien der Region. Zusammen bieten wir unsere Services mehr als 400.000 Einwohnern an. Weitere Informationen unter: https://www.haltonhealthcare.com

Über DSV

DSV - Global Transport and Logistics liefert und verwaltet Supply-Chain-Lösungen für Tausende von Unternehmen jeden Tag - vom kleinen Familienunternehmen bis zum großen multinationalen Konzern.

Unsere Reichweite ist global, doch unsere Präsenz ist lokal und nahe an unseren Kunden. 75.000 Mitarbeiter in mehr als 90 Ländern arbeiten leidenschaftlich daran, den Kunden einen hervorragenden Service und hochwertige Leistungen zu bieten. Weitere Informationen unter: www.dsv.com

Über McMaster University

Die McMaster University mit Sitz in Hamilton, Ontario, ist eine der forschungsintensivsten Universitäten Kanadas und die herausragendste Nuklearforschungseinrichtung der Nation. McMaster führt seit mehr als 65 Jahren aktive Forschungsprogramme in Nuklearwissenschaft und Nukleartechnik durch und bietet ein einzigartiges Spektrum erstrangiger Nuklearforschungseinrichtungen, die Entdeckungen in den Bereichen Medizin, umweltfreundliche Energien, Reaktorsicherheit, fortschrittliche Materialien und Umweltwissenschaften ermöglichen.

McMaster ist auf dem Gebiet der Erforschung, Entwicklung und Produktion medizinischer Isotope weltweit führend und bietet jedes Jahr mehr als 70.000 Patienten personalisierte Krebstherapien. Als bewährter Innovator im Bereich medizinischer Isotope setzen wir uns dafür ein, Forschungsergebnisse in praktische Anwendungen zu übersetzen, mit denen die komplexen Herausforderungen auf diesem Gebiet bewältigt werden können. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern und Interessengruppen wollen wir innovative Lösungen entwickeln, die die Gesundheit des Menschen und der Gesellschaft voranbringen und dazu beitragen, eine bessere Welt zu schaffen. Weitere Informationen unter: https://nuclear.mcmaster.ca

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein gemäß ISO 9001 zertifiziertes, preisgekröntes Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens soll als Software-as-a-Service (SaaS)-Modell für Regierungs- und Unternehmensorganisationen weltweit angeboten werden.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSXVenture Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQX-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche Aussagen beziehen sich häufig auf die erwartete zukünftige geschäftliche und finanzielle Leistung, die Finanzlage und andere Angelegenheiten und enthalten oft Wörter oder Ausdrücke wie "erwarten", "könnten", "können", "glauben", "prognostizieren", "schätzen", "Ziel", "anzielen", "werden" und andere vergleichbare Begriffe und Variationen oder Verneinungen dieser Worte und Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation, die Akzeptanz auf dem Markt und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, sind die Parteien nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

