Die Hoffnung auf eine Lockerung der Null-Covid-Politik hat chinesische Aktien beflügelt und eine Rally an den Börsen ausgelöst. Der Hang Seng China Enterprises Index, in dem sich die Big-Tech-Aktien tummeln, sprang am Montag im frühen Handel zeitweise um 4,6 % nach oben. Damit stiegen seine Gewinne seit dem Oktobertief auf über 20 % und entsprechen ...

